РФ запретила въезд топ-чиновникам и политикам стран Балтии

Россия объявила запрет на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим чиновникам, сообщает Европейская правда.

Министерство иностранных дел РФ объяснило эти меры "враждебной политикой" балтийских государств в отношении России, как отстаивание более жестких санкций и большей военной поддержки Украины, "вмешательство во внутренние дела России, гонение русскоязычного населения, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизация нацизма".

Полный список из 347 имен не опубликован, заявив также, что его могут дополнительно расширить.

Среди опубликованных имен – практически все ключевые министры правительства Латвии, в том числе премьер Эвика Силиня и глава МИД Кришьянис Кариньш, и два бывших президента – Эгилс Левитс и Вайра Вике-Фрейберга.

Это также многие топ-чиновники Эстонии – действующая премьер Кая Каллас, глава МИД Маргус Тсахкна, спикер парламента Хуссар Лаури, министр юстиции Калее Лаанет и другие, а также экспрезидент Керсти Кальюлайд и бывший премьер Юри Ратас.

Из литовских чиновников в списке глава МИД Габриелюс Ландсбергис, министры юстиции и финансов, а также главнокомандующий литовской армией Вальдемарас Рупшис.