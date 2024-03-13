Россияне сбросили авиабомбу на Волчанск: есть разрушения (Обновлено)

Россияне сбросили авиационную бомбу на Волчанск Харьковской области, в результате чего поврежден двухэтажный дом, разрушен магазин и один человек получил ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение полиции Харьковской области, председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

"В результате российского обстрела в городе Волчанск поврежден двухэтажный дом.

Под завалами могут находиться люди".

Синегубов сообщил, что оккупанты совершили обстрел Волчанска управляемой авиационной бомбой в 15:00. По его информации, по состоянию на 16:12 информация о пострадавших не поступала.

Обновлено: Позже в местной полиции сообщили, что враг разрушает центр города.