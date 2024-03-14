Российский БпЛА попал в жилой дом в Винницкой области, есть погибший и пострадавшие (Обновлено)

В Винницкой области русский дрон попал в жилой дом, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. 3 человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы".

Обновлено в 23:41: Борзов уточнил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области один человек погиб, еще 4 госпитализированы.

"На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Подробности впоследствии".

Что предшествовало:

Вечером 14 марта российские войска запустили ударные БПЛА с юга.