Российский БпЛА попал в жилой дом в Винницкой области, есть погибший и пострадавшие (Обновлено)
В Винницкой области русский дрон попал в жилой дом, один человек погиб, четверо пострадали, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Борзов.
"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. 3 человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы".
Обновлено в 23:41: Борзов уточнил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области один человек погиб, еще 4 госпитализированы.
"На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Подробности впоследствии".
Что предшествовало:
Вечером 14 марта российские войска запустили ударные БПЛА с юга.