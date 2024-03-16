ЕС оказывает все большее давление на импортеров российского СПГ

Еврокомиссарка по энергетике Кадри Симсон отметила, что в 2024 году поставки СПГ в ЕС сократятся в том числе благодаря постепенному давлению на импортеров газа из РФ внутри союза, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Симсон отметила, что ЕС имеет уверенность относительно поставок СПГ из США, откуда ЕС импортирует больше всего газа, после диверсификации закупки с 2022 года.

"Мое послание заключалось в том, что этот год должен принести дальнейший отказ от российского экспорта" , - сказала Кадри Симсон в письменном ответе на вопрос Bloomberg News после заседания Энергетического совета ЕС-США в Вашингтоне.

В то время как трубопроводные потоки природного газа из России упали до рекордно низкого уровня после 2022 года, поставки СПГ выросли.

Правительства стран ЕС получат новый инструмент для прекращения закупок российских поставок после того, как через несколько недель вступит в силу закон, который позволит блокировать такие потоки без применения санкций.

Эта мера позволит странам ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для транспортировки СПГ и природного газа, чтобы защитить свои основные интересы безопасности.

Еврокомиссар по энергетике также отметила, что ЕС может поддержать прекращение транзита через трубопровод "Дружба", идущий через Украину к основным покупателям в Австрии, Словакии и Венгрии.

Напомним:

В январе Польша и страны Балтии предлагали включить в новые санкции ЕС запрет на импорт российского сжиженного газа и алюминия, а также меры по усложнению обхода санкций.

В декабре 2023 года европейские законодатели пришли к предварительному соглашению по регламенту, который будет регулировать торговлю возобновляемыми источниками энергии, природным газом и водородом в пределах ЕС.