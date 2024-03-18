В ВСУ связывают отсутствие массированных обстрелов с "выборами Путина"
Россия не отказалась от проведения массированных ракетных ударов по Украине. Пауза врага предположительно связана с ответственным для страны-агрессорки этапом - псевдовыборами президента страны. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Мы тщательно отслеживаем активность и стратегической авиации в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 - нет наводчика, разведывательного центра", - отметила Гуменюк.
Также она напомнила, что последние "сделки" российской авиации были "не очень активными и не очень результативными".
"В результате "самолетопада", который устроили СО Украины для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - отметила Гуменюк.
По ее словам, данная ситуация находится на особом контроле и тщательно отслеживается.
Недавние ракетные атаки РФ по Украине
Следует заметить, что РФ в последние дни усилила ракетные обстрелы по территории Украины. В результате попаданий есть много жертв и пострадавших. Также повреждено частное имущество, объекты инфраструктуры и транспортные средства.
Так, в результате ракетной атаки РФ "Искандерами" по Николаеву 17 марта в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей.
Вместе с тем вчера РФнанесла ракетный удар по Харьковской области. Есть пострадавшая и разрушения.
Также в Одессе известно о 21 жертве, еще более 70 человек получили ранения в результате атаки РФ по городу 15 марта. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.