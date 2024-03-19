В Белгородской области решили вывезти тысячи детей – губернатор

Власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.

Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей "из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины".

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района… 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край…Система выстроена" , – сказал он.

По данным украинской разведки, власти Белгородской области РФ решили проводить эвакуацию местных жителей в связи с военными действиями российских добровольцев.

Перехват ГУР разговора местной жительницы засвидетельствал, что население города Грайоворон Грайворонского района Белгородской области РФ эвакуируют.