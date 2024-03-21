На юге Украины зафиксировали российске ударные беспилотники (Обновлено)
Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА из Херсона в направлении Кривого Рога".
В 23:02 военные сообщили, что еще несколько групп БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области двигаются по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.
По состоянию на 23:13 Воздушные силы сообщают, что БпЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, курсируют на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный. Новая группа ударных вражеских БпЛА в Нововоронцовском районе Херсонской области движется северо-западным вектором.