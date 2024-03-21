На юге Украины зафиксировали российске ударные беспилотники (Обновлено)

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об ﻿﻿этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА из Херсона в направлении Кривого Рога".

В 23:02 военные сообщили, что еще несколько групп БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области двигаются по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.

По состоянию на 23:13 Воздушные силы сообщают, что БпЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, курсируют на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный. Новая группа ударных вражеских БпЛА в Нововоронцовском районе Херсонской области движется северо-западным вектором.