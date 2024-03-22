Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо

Правительство на заседании одобрило законопроект, которым повышается акциз на топливо. Далее он должен пройти голосование в Раде, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, которым повышается акциз на топливо" , - сообщил он.

Далее законопроект должен пройти голосование в Верховной Раде.