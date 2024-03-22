На концерте в Подмосковье люди в камуфляже устроили стрельбу: много погибших (Обновлено)

В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают телеграм-каналы Baza, Astra, ТАСС, РИА "Новости".

По предварительной информации, 12 человек погибли, еще 35 ранены.

Очевидцы также сообщили о о взрыве в здании "Крокус Сити Холл".

Над зданием видны клубы черного дыма.

По данным "РИА Новости", стреляло, как минимум, три человека в камуфляже.

Дополнено: корреспондент "РИА Новости", который был на месте событий, рассказал, что в партер Crocus City Hall ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые.

После этого, по его словам, бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

Он также рассказал, что люди, которые находились в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться.

У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногірську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". Перші секунди нападу.Відео Mash pic.twitter.com/RUtkysydGx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

Дополнено в 20:00: Люди, которые не успели эвакуироваться из Крокус Сити Холл, заблокированы огнем. Предварительно их может быть около 100. Крыша здания разрушается.

Для задержания террористов по тревоге подняты все возможные силы. Губернатор Подмосковья Воробьев также уехал на место, организованный оперштаб.