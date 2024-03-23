Теракт в Подмосковье: количество погибших возросло

В результате теракта в подмосковском "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта известно о 82 погибших и 107 госпитализированных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают МЧС РФ, "Медуза", Astra.

Количество погибших насчитываем уже 82 россиянина, количество жертв может возрасти.

В больницах остаются 107 человек после теракта в "Крокусе", заявили в МЧС РФ.

Крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" обрушилась. Пожар до сих пор тушат.

Российский лидер Владимир Путин до сих пор не прокомментировал нападение. В ночь на 23 марта пропагандисты "РИА Новости" анонсировали его обращение, однако позже назвали анонс "техническим сбоем".

Кремлевские СМИ писали, что подозреваемые могут быть гражданами Таджикистана, в МИД страны назвали это фейком.

В некоторых городах РФ отменили мероприятия.

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