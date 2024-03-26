Импорт электроэнергии рекордно вырос из-за ударов по энергосистеме

Украина сегодня импортирует более 18 600 МВт-ч электроэнергии, это самый большой показатель с начала года. Ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики в утренней сводке, сообщает Лига.Бизнес.

Энергосистему продолжают восстанавливать после наибольшего удара за все время войны, произошедшего 22 марта.

За прошедшие сутки по указаниям диспетчеров НЭК "Укрэнерго" применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях, а в пиковые часы – и в Хмельницкой области.

В Херсоне из-за потепления решили досрочно завершить отопительный сезон.

Харьков тоже вчера объявил об отключении теплоснабжения, но там ситуация гораздо более сложная, местная ТЭЦ-5 полностью разрушена.