Правоохранители разоблачили наркоканал с оборотом в 12 млн гривен ежемесячно
Правоохранители разоблачили международный канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Как выяснило следствие, уроженец Донецкой области вместе с сообщницей организовали канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину. Опасные вещества они хоронили в больших закладках на территории Закарпатской области. После чего занимались сбытом в доверенном кругу лиц.
Они продавали кокаин большими партиями, а расчеты производились только криптовалютой. Такой "бизнес" приносил им более 12 млн. гривен каждый месяц.
Во время обысков в квартирах и автомобилях подозреваемых было изъято около 1 кг кокаина, черновые записи, электронные весы, а также два автомобиля. Предварительная стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 250 тыс долларов.
Преступления, связанные со сбытом наркотиков
Недавно сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.
В ноябре стражи порядка ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн. гривен ежемесячно.
В конце октября по материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.