Цены на золото установили новый исторический рекорд - Bloomberg

Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Слитки подскочили до 2265,73 долларов за унцию, что на 1,6% больше, чем 28 марта, после установления ряда пиков на последних сессиях.

С середины февраля целый ряд позитивных факторов подтолкнул слитки к росту примерно на 14%. Перспектива смягчения монетарной политики главными центральными банками и повышенная напряженность на Ближнем Востоке и в Украине способствовали ралли.

Центробанки также активно покупали ценные бумаги, особенно в Китае, тогда как тамошние потребители начали покупать слитки на фоне постоянных проблем в крупнейшей экономике Азии.

Напомним, 21 марта цены на золото пятый раз в этом месяце достигли рекордной отметки после того, как Федеральная резервная система США заявила о намерении провести снижение ставок в 2024 году, несмотря на высокую инфляцию.