На Закарпатье вспыхнул масштабный пожар на территории лесничества

В Раховском районе Закарпатской области возник масштабный пожар на территории лесоохотничьего хозяйства на площади 6 га. К тушению привлекли более 100 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как сообщается, возгорание произошло на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района. Огонь охватил лесную подстилку и остатки вырубки.

На месте работают сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства. К тушению пожара привлечено 125 человек и 17 единиц техники.

Фото: в Закарпатье масштабный пожар на территории лесничества (t.me/dsns_telegram)

Так, только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 га. К ликвидации пожара привлекалось более 2 тысяч чрезвычайников и 480 единиц техники.

В ГСЧС призывают украинцев соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к окружающей природной среде.

Пожар на территории экопарка в Киеве

Напомним, 5 марта в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. Как отмечали спасатели, у озера Тяглее горела сухая трава.

Позже стало известно, что огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявили, что причиной пожара является поджог.

Пожар потушили только ночью, а власти обратились к правоохранителям для расследования.