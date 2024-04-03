Украине не хватило более 250 млрд грн доходов, помог Запад

В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 миллиарда гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета.﻿ Об этом заявила председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, сообщает Экономическая правда.

По ее словам, "собственный ресурс" страны, в который зачисляются доходы государственного бюджета (за исключением грантов от иностранных государств), поступления от приватизации, возврат кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года достиг 550,1 млрд грн.

В то же время расходы - расходы госбюджета, расходы на погашение госдолга и предоставление кредитов из бюджета, составили 807,5 млрд грн.

"Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 млрд грн. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи - грантами и кредитами" , - отметила Пидласа.

Напомним, Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составлять 10-15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300-400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.