Украине не хватило более 250 млрд грн доходов, помог Запад
В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 миллиарда гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, сообщает Экономическая правда.
По ее словам, "собственный ресурс" страны, в который зачисляются доходы государственного бюджета (за исключением грантов от иностранных государств), поступления от приватизации, возврат кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года достиг 550,1 млрд грн.
В то же время расходы - расходы госбюджета, расходы на погашение госдолга и предоставление кредитов из бюджета, составили 807,5 млрд грн.
"Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 млрд грн. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи - грантами и кредитами", - отметила Пидласа.
Напомним, Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составлять 10-15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300-400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.