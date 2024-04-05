На Западе снова заговорили о членстве Украины в НАТО в обмен на территории – СМИ

Отказ Украины от оккупированных Россией регионов в обмен на гарантию вступления в НАТО. Эта концепция официально не обсуждается на саммите Альянса в Брюсселе. Однако к такой возможности периодически возвращаются во всех неформальных разговорах, в том числе и за последние несколько дней. Об этом пишет La Repubblica, сообщает Зеркало недели.

В издании считают, что это действительно движущая сила для ускорения помощи Киеву.

Журналисты считают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова вернулся к идее, что Украина рано или поздно получит членство в Альянсе. А накануне об этой перспективе заговорил госсекретарь США Энтони Блинкен. В издании отметили, что для этого есть две причины.

Первая причина, как отметили журналисты, в том, что такой «обмен» многие эксперты рассматривают как одно из возможных решений для прекращения войны. Пока это не является политически оцененным вариантом. Но де-факто он существует.

Вторую причину в издании называют более конкретной. В частности, многие европейские администрации и сам Белый дом обеспокоены тем, что это может стать козырем Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Бывший президент США неоднократно уверял, что если он вернется на должность «главнокомандующего», то в одно мгновение разрешит спор между Москвой и Киевом. И это был бы именно тот шаг, который позволил бы взять на себя роль «короля-миротворца».

По сути, план заключался бы в том, чтобы оставить оккупированные территории Кремлю – Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. А потом укрепить границы. Часть Украины, которая сейчас контролируется украинским правительством, присоединилась бы к НАТО. В издании отметили, что это путь, очень напоминающий произошедшее после Второй мировой войны с Западной Германией. Немецкую нацию раскололи пополам, фактически уступив контроль над восточной частью СССР и одновременно включив западную часть в Североатлантический Альянс в 1955 году.

Чуть менее года назад, на Вильнюсском саммите президент Украины Зеленский выступил с просьбой о немедленном присоединении к НАТО с надеждой немедленно обезопасить границы и таким образом дать военный ответ на российское вторжение. Тогда, несмотря на успокоение по поводу будущего, более или менее все партнеры – начиная с США – высказались против этой просьбы, чтобы избежать прямой войны с Москвой. Теперь же, подчеркнули в издании, сценарий может измениться. Особенно в том случае, если Трамп вернется в Овальный кабинет.

Но именно поэтому увеличивается потребность в ускорении помощи Киеву. В частности, генеральный секретарь НАТО отметил необходимость оказать военную поддержку постоянной и не привязанной к аллеаторному характеру политики ввиду этого. Не в последнюю очередь потому, что если это решение действительно будет принято, важно, чтобы Украина сохранила как можно большую часть своей территории в период до начала следующего года. Для достижения этой цели ВСУ должны быть обеспечены оружием, боеприпасами и, возможно, даже людьми. "Гипотеза Трампа" вызывает определенную тревогу в Европе, поскольку это все равно было бы капитуляцией перед российским преимуществом.

Российское контрнаступление уже началось. Атака, о которой заявляет ИГИЛ (теракт в «Крокус Сити Холи» – ред.), становится для Путина гигантским оправданием для усиления бомбардировок даже гражданских объектов и мирного населения. Даже в Кремле отдают себе отчет, что 2025 год станет годом, когда можно будет разыграть перемирие. Но 2024 год все еще остается годом битвы. Мобилизация 300 тысяч дополнительных солдат по приказу Кремля и подписанный Владимиром Зеленским закон о понижении призывного возраста до 25 лет свидетельствует, что ближайшие месяцы будут месяцами правды. Граница между Россией и Украиной очень длинная и требует людей, чтобы ее охранять. Страх, что путинская армия прорвется, сейчас является постоянной дрожью, пробегающей по спине всех европейских лидеров.

Более того, выборы в США в ноябре становятся своеобразной «заморозкой» многих глобальных решений. По сути, российский президент сейчас не заинтересован в переговорах с Байденом о перемирии или любом другом варианте. Он сделает это с новым или подтвержденным руководителем Белого дома. А к тому времени ему необходимо укреплять свои стартовые позиции. То есть завоевывать куски Украины. Киеву и его союзникам нужно делать прямо противоположное. Зная, что весна – это сезон жесточайшей войны на местности. И только в следующем году откроется другой сценарий. Когда боеприпасами станут преимущественно завоеванные территории или те, которые удастся отстоять.