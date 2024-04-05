ОВА: Российские войска ударила по Запорожью, есть пострадавшие

Российские войска в пятницу днем атаковали город Запорожье, в результате чего есть пострадавшие люди, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

"Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие".

Федоров не уточнил количество и характер ранений пострадавших.

В 14:44 он написал, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, в 15:18 сообщил, что в Запорожье прогремели два взрыва, затем сказал о пострадавших.

В 15:56 глава ОВА написал об отбое воздушной тревоги, а уже в 16:01 - о начале повторной тревоги.

Обновлено: Предварительно, в результате атаки получили ранения шесть человек. Повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе, общежитие и заведение торговли, сообщает в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Что предшествовало:

11 марта российские оккупанты обстреляли Степненскую сельскую громаду Запорожской области, в результате чего погиб мирный житель.