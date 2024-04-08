В Минэнерго рассказали о возможности повышения тарифов на свет

На сегодняшний день решение о повышении тарифов на свет в Украине не принималось. Но оно не исключается, учитывая атаки россиян на украинскую энергетику.﻿ Об этом сказала в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"На сегодняшний день окончательного решения на этот счет нет. Для начала нам нужно понять, на сколько мы сможем восстановить энергосистему, чтобы покрывать все потребление" , - сказала замминистра.

Сейчас, по словам Гринчук, украинское правительство активно работает с партнерами над тем, какую помощь они могут оказать нам, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные энергообъекты, чтобы пройти летний и последующий периоды.

"Решение о повышении тарифов сегодня нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная" , - добавила она.

Как отметила Гринчук в эфире телемарафона, сегодня Украине хватает собственной электрогенерации, но есть проблемы с доставкой электроэнергии потребителям.

"У нас сейчас хватает собственного поколения для покрытия потребления, но у нас есть проблемы с системой передачи. Потому что одно дело, когда достаточно генерации, но есть регионы как Харьков, где были повреждены и объекты генерации, и объекты системы передачи. Вопрос в том, как доставить это электричество потребителям. Но в объединенной системе у нас дефицита нет" , - пояснила замминистра.

На днях министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg допустил повышение тарифов на свет в Украине из-за российских атак на энергетику. По его словам, правительство изучает разные варианты финансирования ремонта энергообъектов, которые были повреждены.