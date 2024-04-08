Командующий Сухопутных войск призвал украинцев активнее мобилизоваться в ВСУ

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев вступать в ряды вооруженных сил, ведь на кону судьба страны, а это значит, что отсидеться никому не удастся, сообщает Украинская правда.

"Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону − судьба страны, судьба нашей нации" , – отметил он.

Павлюк убежден, что "Россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину".

"Сейчас исторический момент, который дала нам судьба: или мы защитим и сохраним государство, или исчезнем как нация! Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ. Становитесь на защиту своей семьи, своего дома, своей страны, своего будущего. Наша сила в единстве! Другого варианта нет" , − подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Он добавил, что ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, IT-специалисты, бухгалтеры, медики, инженеры.