В России обрушился мост на железнодорожный путь, есть погибшая и пострадавшие
В Смоленской области России 8 апреля обрушился автомобильный мост, в тот момент по нему ехали 2 автомобиля. Сообщают о пяти раненых и одной погибшей женщине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают российские издания Медуза, ТАСС, Mash.
Как сообщают в России, произошел обвал Панинского автомобильного моста, который соединяет центр Вязьмы с промзоной. МЧС России пишет о 5 пострадавших и одной погибшей женщине. Мост обрушился прямо на железнодорожные пути, движение поездов приостановили.
В момент обрушения на мосту было два автомобиля: легковой и грузовой.
Одной из возможных причин обрушения называют движение почвы. Также СМИ пишут, что мост в марте 2023 года должны были проверять, но проверку так и не провели.