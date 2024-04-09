Март 2024 года стал десятым подряд самым теплым месяцем в мире

Европейская служба по вопросам изменения климата Copernicus сообщила, что март 2024 года глобально стал самым теплым в истории наблюдений, и это уже десятый подряд рекордный месяц. Об этом говорится в публикации Copernicus, сообщает Европейская правда.

Март 2024 года оказался самым теплым за все предыдущие в период, с тех пор как ведутся наблюдения. Средняя температура над поверхностью земли составляла 14,14°C, что на 0,73°C выше средних показателей в 1991-2020 годах и на 0,10°C больше предыдущего рекорда марта 2016 года.

С этими показателями март стал десятым подряд месяцем, когда температурные показатели были выше, чем во все предыдущие годы ведения наблюдений.

Относительно доиндустриальных средних показателей марта 1850-1900 годов март 2024 года глобально был теплее на 1,68°C.

Непосредственно в Европе март 2024 года оказался на 2,12°C теплее средних мартовских показателей 1991-2020 годов и стал вторым самым теплым в истории, лишь немного уступив марту 2014 года.

2023 год агентство объявило глобально самым теплым в истории наблюдений.