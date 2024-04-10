Starlink в Украине: Bloomberg узнал, сколько США заплатили за размещение терминалов

Стоимость контракта на размещение терминалов Starlink в Украине составляет 23 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Американский чиновник, попросивший не называть его имени, поскольку детали контракта ранее не разглашались, охарактеризовал эту услугу как жизненно важную часть помощи в обеспечении безопасности, которую США оказывают Украине.

Контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink компании SpaceX действует с июня прошлого года по следующий месяц, и чиновник отказался сообщить, будет ли он продлен.

США отказались раскрыть размер контракта после того, как в прошлом году Bloomberg сообщило об этом соглашении. На вопрос о том, что изменилось, чиновник указал на запрос по закону о свободе информации, поданный Defense Daily, вашингтонским бюллетенем по оборонной торговле.

Американские военные чиновники высоко оценили роль, которую портативные терминалы Starlink сыграли в Украине после вторжения России, поддерживая связь с гражданским населением и обеспечивая важнейшие коммуникации для военных страны.

Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают критически важную инфраструктуру связи во время войны с Россией, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в мае 2022 года.

Илон Маск неоднократно высказывал свое отношение к использованию Украиной терминалов, утверждая, что они предназначены для частного, а не военного использования.