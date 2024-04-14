США будут продолжать защищать своих союзников на Ближнем Востоке – Пентагон

США не стремятся к конфликту с Ираном, но обязуются защищать американские войска и союзников на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Лига.net.

Он напомнил, что по указанию президента США Джо Байдена американские военные на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль, запущенные из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

"Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность" , – заявил Остин.

Глава Пентагона призвал Иран и его "марионеток" прекратить любые последующие нападения.