Китай настаивает на участии РФ в мирной конференции по Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только если в ней примут участие и Россия, и Украина, сообщает Украинская правда.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны - ред.), выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов, и готов поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами" , – говорится в сообщении Центрального телевидение Китая (CCTV).

Об этом Си Цзиньпин заявил утром 16 апреля на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц и Си, комментируя войну, заявили, что "привержены целям и принципам Устава ООН, выступают против использования ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты, должным образом решают вопросы международной продовольственной безопасности и придерживаются международного гуманитарного права".

Си также заявил, что для восстановления мира в Украине следует придерживаться следующих принципов:

"Во-первых, сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности, а не преследовать эгоистические интересы. Во-вторых, охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов. В-четвертых, уменьшить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок".

После встречи Си и Шольц прогулялись и пообедали вместе. На встрече присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И.