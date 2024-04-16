ПАСЕ поддержала изъятие замороженных активов России в пользу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 16 апреля поддержала резолюцию, которая призывает изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины, сообщает Европейская правда.

В пресс-службе ПАСЕ сообщили, что ассамблея единогласно приняла резолюцию с "призывом передать замороженные российские государственные активы в новый фонд для восстановления Украины".

Проект резолюции прошел политический комитет ПАСЕ в конце января. Тогда сообщалось, что документ предлагает Совету Европы возглавить процесс "изъятия российских государственных активов и их использование на восстановление Украины" и создать под ее эгидой международный компенсационный механизм.

Такой механизм предусматривал бы создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств.

Также предлагается создание беспристрастной и эффективной комиссии для рассмотрения претензий, которая действовала бы по общепризнанным юридическим нормам, чтобы рассматривать заявки Украины и других субъектов (физических и юридических лиц), пострадавших в результате агрессии.

Комитет призывает страны-участницы Совета Европы и другие государства, у которых есть замороженные российские активы, активно сотрудничать в вопросе передачи этих активов в этот механизм при поддержке ЕС, США и стран "Группы семи".

Проект резолюции стал составляющей компенсационного механизма, об идее которого договорились на саммите Совета Европы в Рейкьявике летом 2023 года. В рамках этого замысла уже основали реестр убытков от российской агрессии, который начал прием заявок 2 апреля.