Дуров ожидает, что Telegram в этом году достигнет 1 млрд пользователей
Генеральный директор соцсети Telegram Павел Дуров сообщил, что в компании ожидают, что Телеграм достигнет 1 миллиарда пользователей до конца 2024 года, сообщает Экономическая правда.
Об этом он сказал в интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону в соцсети X.
"Мы, вероятно, пересечем миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года", - сказал Дуров.
Сейчас Телеграмм имеет 900 тысяч пользователей.