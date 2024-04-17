Дуров ожидает, что Telegram в этом году достигнет 1 млрд пользователей

Генеральный директор соцсети Telegram Павел Дуров сообщил, что в компании ожидают, что Телеграм достигнет 1 миллиарда пользователей до конца 2024 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону в соцсети X.

"Мы, вероятно, пересечем миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года" , - сказал Дуров.

Сейчас Телеграмм имеет 900 тысяч пользователей.