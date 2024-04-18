"Шахеды" атаковали Украину: взрывы в двух западных областях

Около полуночи 18 апреля Воздушные силы сообщили о движении групп вражеских "Шахедов", в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях раздались взрывы. Вражеская атака продолжалась всю ночь. В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы, сообщает Украинская правда.

"Группа "Шахедов" на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область.

Группа "Шахедов" маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями" , – сообщили Воздушные силы.

00:27: "Ракетная опасность на севере".

1:18: "Ракетная опасность на востоке".

1:27: "Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный".

2:10: "Шахеды" "курсируют в направлении Хмельницкого".

2:14: "Группа "Шахедов" из Крыма в направлении Одессы!

Группа "Шахедов" с Херсонщины курсом на Кривой Рог".

2:19: На Хмельнитчине курс "Шахедов" на Староконстантинов.

В 2:27 Суспільне сообщило о звуках взрывов в Хмельницкой области.

2:38 ВС: "Угроза применения баллистики с северо-востока".

2:31: "Еще одна группа шахедов из Херсонской области курсом на северо-запад".

2:55: "Шахед" из Крыма в южном направлении Одесской области".

3:11: "Очередная группа "Шахедов" из Херсонской области курсом на Николаев".

3:32: "Шахед" из Крыма "продолжает движение курсом на Одессу".

4:01: ""Шахеды" в направлении через Винницкую и Черкасскую области курсом на север.

Группа ударных БПЛА вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей курсом на северо-запад.

"Шахед" из Одесской области курсом на север".

4:59: ""Шахеды" в Винницкой области курсом на запад".

5:20: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке!

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".

6:02: "Группа "Шахедов" на границе Хмельницкой и Тернопольской областей! Курс на запад".

6:34: "Ударные БПЛА продолжают движение на Ивано-Франковщине! Курс на Коломыю и Ивано-Франковск".

В 6:44 Суспільне сообщило о звуках взрывов на Ивано-Фраковщине.

6:49 ВС: "Еще "Шахеды" с севера Ивано-Франковска".

В 6:52 на Ивано-Фраковщине снова прогремели взрывы.

6:56 ВС: "Вражеские дроны-камикадзе с юго-восточного направления Ивано-Франковска".

В 7:06 Суспільне снова сообщило о взрывах на Ивано-Фраковщине.

В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.