"Шахеды" атаковали Украину: взрывы в двух западных областях
Около полуночи 18 апреля Воздушные силы сообщили о движении групп вражеских "Шахедов", в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях раздались взрывы. Вражеская атака продолжалась всю ночь. В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы, сообщает Украинская правда.
"Группа "Шахедов" на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область.
Группа "Шахедов" маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями", – сообщили Воздушные силы.
00:27: "Ракетная опасность на севере".
1:18: "Ракетная опасность на востоке".
1:27: "Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный".
2:10: "Шахеды" "курсируют в направлении Хмельницкого".
2:14: "Группа "Шахедов" из Крыма в направлении Одессы!
Группа "Шахедов" с Херсонщины курсом на Кривой Рог".
2:19: На Хмельнитчине курс "Шахедов" на Староконстантинов.
В 2:27 Суспільне сообщило о звуках взрывов в Хмельницкой области.
2:38 ВС: "Угроза применения баллистики с северо-востока".
2:31: "Еще одна группа шахедов из Херсонской области курсом на северо-запад".
2:55: "Шахед" из Крыма в южном направлении Одесской области".
3:11: "Очередная группа "Шахедов" из Херсонской области курсом на Николаев".
3:32: "Шахед" из Крыма "продолжает движение курсом на Одессу".
4:01: ""Шахеды" в направлении через Винницкую и Черкасскую области курсом на север.
Группа ударных БПЛА вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей курсом на северо-запад.
"Шахед" из Одесской области курсом на север".
4:59: ""Шахеды" в Винницкой области курсом на запад".
5:20: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке!
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".
6:02: "Группа "Шахедов" на границе Хмельницкой и Тернопольской областей! Курс на запад".
6:34: "Ударные БПЛА продолжают движение на Ивано-Франковщине! Курс на Коломыю и Ивано-Франковск".
В 6:44 Суспільне сообщило о звуках взрывов на Ивано-Фраковщине.
6:49 ВС: "Еще "Шахеды" с севера Ивано-Франковска".
В 6:52 на Ивано-Фраковщине снова прогремели взрывы.
6:56 ВС: "Вражеские дроны-камикадзе с юго-восточного направления Ивано-Франковска".
В 7:06 Суспільне снова сообщило о взрывах на Ивано-Фраковщине.
В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.