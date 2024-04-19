В Украине открыли рекордное количество дел за мошенничество - "Опендатабот"

Более 24 тыс. уголовных дел возбуждено по ст. 190 "Мошенничество" в первом квартале 2024 года, по данным ГПУ. Это гораздо больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

За первый квартал 2024 года уже открыто на 20% больше дел о мошенничестве по сравнению с соответствующим периодом в 2023 году. В среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году — почти 7 тыс. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был меньше в 4 раза - 2 тыс.

Только 3,4 тыс. или 14% всех зарегистрированных дел в начале 2024 года дошли до суда. Еще более 2 тыс. производств было закрыто. За соответствующий период прошлого года в суд поступило лишь 10% открытых производств, а в 2021 — 19%.