Эстонская разведка: РФ несет большие потери в боях за Часов Яр

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии констатирует, что ситуация на фронте в Украине остается сложной: оккупационные войска РФ имеют определенные успехи, хотя и несут значительные потери, тогда как ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, сообщает Европейская правда.

По данным эстонской разведки, российские оккупанты совершили тактический прорыв к северо-западу от Авдеевки, а также продвинулись вперед на 5 км. Также оккупационные силы удерживают давление на населенный пункт Часов Яр, где они продвинулись с южного фланга.

ВСУ нуждаются в поддержке своих западных партнеров, в приоритете нехватка боеприпасов, однако при этом незапланированного отступления ВСУ или прорыва линии фронта не наблюдается.

Украина вынуждена постепенно отказываться от контроля территорий, где нет подготовленных оборонительных позиций или возможности для оборонительных действий, добавили в эстонской разведке.

На Луганском направлении оккупационная армия РФ продолжает реорганизацию подразделений – подразделения, которые действуют на линии фронта, отправляются в тыл для восстановления и пополнения запасов, а им на смену приходят свежие.

Донецкое направление остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Там сосредоточена заметная часть российских войск. Эстонская разведка не ожидает быстрого захвата Часового Яра, поскольку город имеет мощные оборонительные укрепления, поэтому оккупанты несут большие потери в боях.

Интенсивные бои продолжаются в направлении Авдеевка-Марьинка. Россия продвинулась в сторону населенного пункта Первомайское.

В Запорожской и Херсонской областях сохраняется низкая интенсивность боев. Ежедневно происходят боевые столкновения прямыми и дальнобойными средствами поражения. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на атаки РФ.