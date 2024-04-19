Ракетный удар по Одесщине разрушил емкости с агропродукцией для стран Азии и Африки

Российский ракетный удар по Одесщине днем 19 апреля разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления Украины.

"Атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест".

В Минвосстановлении отмечают, что это уже 39-я российская атака по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.

В общей сложности повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту "Южный" - ракеты попали в портовые сооружения.