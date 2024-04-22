Буданов рассказал о подготовке на него очередного покушения
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что на него планируют очередное покушение в интересах россиян. Об этом заявил Буданов в интервью BBC, сообщает Украинская правда.
"Там они сейчас планируют кое-что (покушение - ред.), но, как и прошлые разы, все у них не получится... Это в интересах россиян, это правда. Это россияне, в интересах россиян. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа", - сказал он.
Глава ГУР также рассказал об отравлении жены.
По его словам, преступников еще не нашли, но "движение есть". При этом Буданов намекнул, что задержаний не будет:
"Да какие задержания? Это несерьезно. Я в эти игры не играю никогда. Но это моя жена, поэтому так оно не сойдет".
Он добавил, что его жену стабилизировали и вывели большую часть токсинов.
Буданов считает, что целью того покушения была его жена и враг правильно оценил ее влияние:
"Их логика понятна - жена для меня очень... Это все. И влияние ее они правильно оценили".