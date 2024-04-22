Блокировка польской границы: в очереди 800 грузовиков

По состоянию на сегодняшний день польские фермеры блокируют движение грузовиков в двух пунктах пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

По его словам, блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Через "Ягодин" польские протестующие не пропускают грузовики в сторону Польши. Также из-за этого направления по-прежнему протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления. За прошедший день таких было 75. Еще раз отмечу, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях" , - сказал спикер.

Он уточнил, что по "Рава-Русской" с утра 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу.

По состоянию на утро понедельника на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши всего около 800 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Также очереди сохраняются в ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 1000 и 700 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.