В РФ снова решили отменить акцию "Бессмертный полк" на 9 мая

Россияне решили отменить в 2024 году шествие "Бессмертный полк", которое они традиционно устраивают на 9 мая. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева, сообщает Украинская правда.

По ее словам, у "Бессмертного полка" в 2024 году могут появиться новые формы. В частности, портреты ветеранов предложили разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.

В прошлом году это шествие также было отменено в ряде регионов России, в частности в Москве и регионах, граничащих с Украиной.