САП попросит суд арестовать министра Сольского под залог

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сегодня, 24 апреля изберет меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Прокуроры будут ходатайствовать об его аресте, но с возможностью залога.﻿ Об этом заявила прес-секретарь САП Ольга Постолюк, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Как рассказала она изданию, сегодня ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому.

По ее словам, заседание суда запланировано на 14:00.

Также пресс-секретарь САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Что известно о деле

Напомним, что вчера НАБУ и САП объявили подозрение экс-главе аграрного комитета Верховной Рады - действующему министру в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

И хотя правоохранители не называли имя чиновника, от источников РБК-Украина стало известно, что речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.

Кроме того, по данным НАБУ, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра и лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые "кураторы".

По данным следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

Правоохранители сообщили, что с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом "реализации их права на бесплатную землю". При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

Из-за реализации "схемы" в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2 493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Кроме того, как утверждают в Антикоррупционном бюро, фигуранты также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

Известно, что кроме Сольского о подозрении двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления, а что касается самого министра, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Добавим, что министр аграрной политики вчера отреагировал на врученное ему подозрение. По его словам, указанные события касаются периода 2017-2018 годов, когда он еще работал адвокатом и не был госслужащим.