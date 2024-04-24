В ЕС отреагировали на приостановление Украиной консульских услуг для мужчин

В Европейском союзе прокомментировали решение МИД Украины по приостановке предоставления услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях, сообщает Европейская правда.

Как заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан.

"Мы приняли во внимание это объявление. У меня нет конкретных комментариев, если говорить о директиве относительно временной защиты. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей, - сказала она.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, необходимых с учетом конфликта", - добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", он уже подписан президентом и опубликован.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за границей.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".