Прибыль Tesla уменьшилась на 55%: упали продажи электромобилей

Из-за низких продаж автомобилей прибыль Tesla в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшилась на 55%. Это усугубляет беспокойство инвесторов тем, что компания Илона Маска теряет позиции на рынке электромобилей. Об этом пишет The New York Times, сообщает Mezha Media.

Прибыль производителя в январе-марте этого года составила $1,1 млрд, доход сократился на 9%, до $21,3 млрд.

"Падение прибыли считалось неизбежным после того, как в этом месяце Tesla заявила, что продажи в первом квартале упали на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом, а также после того, как компания объявила о планах уволить более 10 процентов своих сотрудников по всему миру, или около 14 000 человек" , – пишет издание.

Сокращения рабочих мест были расценены как признак того, что Tesla пытается привести расходы в соответствие с падением доходов.

В I квартале прошлого года Tesla имела одну из самых лучших рентабельностей в отрасли, заявила компания год назад. Однако она снизила цены и, как следствие, стала меньше зарабатывать на каждом проданном авто.

Одно время казалось, что такая стратегия помогала увеличить продажи компании. Но даже с таким подходом Tesla теперь, похоже, вынуждена сражаться за покупателей.

По данным издания, инвесторы Tesla все больше озабочены тем, что падение продаж и прибыли является симптомом больших проблем, возможно, указывая на неспособность компании эффективно реагировать на растущую конкуренцию со стороны известных автопроизводителей и новых производителей машин из Китая.