Россияне обстреляли Донецкую область: известно о 5 погибших, еще 8 ранены

Российские войска 25 апреля массированно обстреливали Донецкую область, известно о гибели 5 человек и 8 пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"Под прицел армии РФ попало пгт Удачное. По предварительным данным, враг атаковал его ракетой "Искандер-М". Множественные осколочные ранения разной степени тяжести получили 4 гражданских в возрасте от 28 до 42 лет. Еще двое мужчин получили ранения несовместимые с жизнью".

Также с самого утра оккупанты наносят атаки по населенным пунктам Покровского района. В городах Горняк и Красногоровка ранены четверо мужчин.

Кроме того, в пгт Кураховка, с. Новоалександровка и пгт Очеретино от обстрелов погибли три 56, 67 и 69-летних местных жителей.