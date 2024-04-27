В Днепре рано утром раздались взрывы из-за ракетной атаки

В Днепре сегодня рано утром, 27 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед тем фиксировалось движение вражеских ракет в направлении города, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрыв был слышен в районе города около пяти утра.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении групп российских управляемых ракет, в частности, в сторону Днепра, и просили местных жителей находиться в укрытиях. К этому же призвал и городской голова Борис Филатов.

Ракетные удары РФ по Украине 27 апреля

Ранее сообщалось, что этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая приобрела масштабный уровень. Были зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также в мониторинговых группах сообщалось об активности Ту-22 оккупантов.

В Воздушных силах заявили о маневрировании вражеских ракет и пролете через несколько областей. В частности, воздушные цели противника направлялись в сторону Днепра.

Добавим, что в ночь на 27 апреля это стало третьей ракетной атакой российских оккупантов, совершенной по территории Украины. Так, поздно вечером 26 апреля также была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны войск РФ. Тогда, в частности, было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов". Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области. Позже, около половины первого ночи, в Харькове прозвучали взрывы из-за ракетного удара. Известно о как минимум одном пострадавшем.