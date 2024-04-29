ЕС проверит Facebook за недостаточное противодействие российской дезинформации – FT

Брюссель намерен начать проверку Facebook и Instagram компании Meta, из-за беспокойства, что компания не делает достаточно для противодействия дезинформации из России, накануне европейских выборов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, сообщает Экономическая правда.

Регуляторы ЕС подозревают, что модерация Meta не заходит достаточно далеко, чтобы остановить широкое распространение политической рекламы, которая рискует подорвать избирательный процесс в Европейском союзе. Как ожидается, Европейская комиссия заявит об этом в понедельник, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что в своем заявлении Еврокомиссия не будет выделять Россию, а лишь упомянет о манипуляциях с информацией со стороны иностранных субъектов.

Чиновники ЕС также опасаются, что механизм компании, который позволяет пользователям обозначать незаконный контент, не является достаточно доступным или удобным для пользователей, чтобы соответствовать Закону ЕС о цифровых услугах (DMA) - знаковому законодательному акту блока, предназначенному для контроля за контентом в Интернете.

Комиссия должна начать расследование на основе отчета, присланного компанией Meta в сентябре, о том, как она справляется с дезинформационными рисками на своей платформе, а также на основе собственной оценки ЕС.