Украинцы стали брать больше кредитов, но в целом ниша кредитования — в стагнации

В марте 2024 года количество выданных кредитов в Украине несколько выросло по сравнению с показателями февраля — на 13,7%. Но в целом сектор кредитных услуг продолжает находиться в состоянии стагнации. Об этом, в частности, говорит народный депутат Даниил Гетманцев.

Согласно полученным данным Нацбанка, в марте 2024 года остаток гривневых кредитов вырос лишь на 1,9% по сравнению с показателями февраля. Однако при сравнении с аналогичным периодом прошлого года разница более существенная — прирост составил 7,1%. То есть примерно +49,4 млрд грн.

В то же время стоит обратить внимание на неравномерность розничного и корпоративного кредитования:

Розничные кредиты в течение года выросли на 15,8%.

Корпоративные кредиты продемонстрировали меньший рост — 3,8%.

Однако кредиты населению в Украине занимают лишь 30% в структуре всего кредитного портфеля. Остальные — это именно корпоративные кредиты.

После начала полномасштабной войны динамика кредитования демонстрирует довольно существенные колебания. После 24 февраля 2022 года наблюдалось стремительное падение активности, а постепенная стабилизация и восстановление стали заметны только летом 2023 года. Однако даже по состоянию на сейчас достичь предвоенных показателей не удалось.

Впрочем, нужно отметить, что есть некоторые исключения из общей картины. Ярким примером является рост объема ипотечных кредитов, которые в 2023 году достигли 8,85 млрд грн, сравнявшись с предвоенным 2021 годом. Однако здесь стоит заметить, что существенное влияние на это имеет программа доступной ипотеки «єОселя», которую банки рассматривают как относительно безрисковую. А для многих внутренне перемещенных лиц это единственная возможность приобрести новое жилье на льготных условиях. Поэтому именно этот сектор кредитования демонстрирует рост. Большинство других действительно находятся в стагнации.

По результатам опросов и собственных наблюдений специалистов Kurs Finance, есть довольно четкий перечень причин, почему сейчас украинцы не пользуются услугами кредитования без весомой необходимости:

Экономическая нестабильность и неопределенность, а также довольно активная инфляция. Страх потери работы или источника доходов. Необходимость сохранять сбережения для экстренных ситуаций. Ограниченная доступность кредитов для некоторых граждан. Психологический фактор: состояние неопределенности, стресс, неуверенность в будущем.

Важно добавить, что уменьшение количества потребительских и корпоративных кредитов имеет непосредственное влияние на работу банков: снижаются процентные доходы, сокращается кредитный портфель, накапливается избыточная ликвидность, растет конкуренция и тому подобное.

Сейчас сложно говорить, когда ниша кредитования в Украине вернется к предвоенным показателям и продемонстрирует стремительное развитие. Вероятно, это произойдет уже после завершения боевых действий. Однако строить какие-либо прогнозы сегодня практически невозможно.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance