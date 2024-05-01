Украина вышла на довоенные показатели экспорта в апреле – Минэкономики

В апреле Украина экспортировала продукции на рекордные 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года. В денежном выражении экспорт в апреле достиг $3,3 млрд.

Об этом сообщили в министерстве экономики Украины.

"По итогам апреля есть рекордный со времени широкомасштабного вторжения России в Украину объем экспорта - 13,1 млн тонн. Это на 1,3 млн тонн больше, чем в марте. И больше, чем Украина экспортировала в феврале 2022 года", - заявила первая вицепремьер и министер экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, на рост показателей экспорта повлияло, в частности, открытие альтернативного морского коридора летом прошлого года, позволяющего Украине экспортировать, в частности, зерно и металл. Также росту экспорта способствует программа страхования судов UNITY, созданная совместно с британским правительством и пулом страховых компаний.

Позитивно повлияло на экспорт расширение пропускной способности Линий Солидарности, прежде всего с Молдовой и Румынией, а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты.