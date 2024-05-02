В США прокомментировали закон Грузии об "иноагентах": Интеграция в ЕС и НАТО под угрозой

Соединенные Штаты осудили законодательство в духе Кремля об "иностранном влиянии", которое во втором чтении принял парламент Грузии, а также ложные нарративы, которые чиновники использовали для его защиты.﻿ Соответствующее сообщение обнародовал представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Этот закон и антизападная риторика правящей партии "Грузинская мечта" поставили Грузию на нестабильную траекторию, говорится в сообщении.

"Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции" , – отметил Миллер.

По его словам, члены правящей партии четко заявили, что цель этого закона – заставить замолчать критические голоса и уничтожить активное гражданское общество Грузии, которое служит критическим контролем над правительством в любой демократической стране.

"Комментарии, неправильно характеризующие иностранную помощь Грузии, которую мы предоставляли в течение 32 лет для укрепления экономики, демократии и способности этой страны сдерживать российскую агрессию, фундаментально подрывают прочные отношения, которые мы развили с правительством и народом Грузии" , – указал Миллер.

Он добавил, что США поддерживают грузинский народ и его право быть услышанным, а также осуждают применение насилия против мирных протестов, в частности против журналистов, освещающих демонстрации.

"Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить участникам ненасильственного протеста продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений" , – говорится в заявлении Госдепа.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", или закон об "иноагентах", который спровоцировал массовые протесты и подвергся критике Запада.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится "через две недели". Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето, но у партии власти есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Многотысячные протесты против законопроекта, рассмотрение которого инициировала "Грузинская мечта", продолжаются уже несколько недель. После попытки жесткого разгона акции 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.