Индийский нефтепереработчик поставки российской нефти танкером "Совкомфлота" – СМИ

На этой неделе Indian Oil Corp. возобновила закупку российской нефти, поставляемой танкером "Совкомфлот". Это прокладывает путь к восстановлению нефтяных потоков между Россией и Индией после того, как ужесточение санкций со стороны США привело к перебоям в поставках.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Танкер Suezmax "Владимир Тихонов" выгрузил около 1 миллиона баррелей российской флагманской нефти марки Urals в порту Парадип, где Indian Oil имеет нефтеперерабатывающий завод. Это первый танкер российского государственного танкерного гиганта, который доставил нефть после того, как другое меньшее судно, SCF Baltica, выгрузило мазут на прошлой неделе возле Сикки, штат Гуджарат.

Принятие танкера "Совкомфлота" крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны имеет важное значение, поскольку это может поощрить других меньших нефтепереработчиков также использовать суда "Совкомфлота" для закупок нефти из России.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, которые стали ключевыми покупателями российской нефти после вторжения Москвы в Украину, в марте решили отказаться от приема нефти, перевозимой танкерами, принадлежащими "Совкомфлоту", после того, как США в феврале ввели более жесткие санкции.

Это привело к появлению ряда новых имен - одно за другим появляются новые имена, которые теряют популярность - среди трейдеров и маркетологов, которые занимаются торговлей российской нефтью с Индией. Это сформировало постоянно растущую сеть перевозчиков и сохранило некоторые грузы, шедшие из Москвы.

Напомни, российская компания "Совкомфлот" переименовала некоторые свои нефтяные танкеры после того, как они попали под санкции Соединенных Штатов.