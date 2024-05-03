В 2025 году реальная зарплата может превысить довоенный уровень – НБУ

В 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями. Такой прогноз опубликовал НБУ в своем Инфляционном отчете, сообщает Экономическая правда.

"По несоответствию между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышения зарплат работодателями" , – говорится в отчете.

Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на поисковых сайтах.

"Дальнейший рост зарплат в 2024 году в результате усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий" , – говорят в НБУ.

Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение минимальной заработной платы (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года).