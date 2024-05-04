ISW: Действия россиян на оккупированной Луганщине считаются геноцидом
В больницах оккупированной Россией Луганской области матерям угрожают отбирать новорожденных детей, если ни один из родителей не сможет доказать, что они имеют российское гражданство. Эти действия нарушают статью II (d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что с 6 мая мамы, которые рожают в больницах оккупированной Луганской области, должны будут подтверждать гражданство Российской Федерации хотя бы у одного из родителей новорожденных для выписки из больницы.
Аналитики ISW отметили, что если этот отчет правдивый, то такие действия нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".
Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по милитаризации и индоктринации украинской молодежи в оккупированной Украине. В "ЛНР" 1 мая заявили, что разрабатывают новый учебник, который преподает новейшую историю оккупированной Луганской области в соответствии с российскими стандартами образования.
Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 2 мая заявил, что недавно в военно-патриотических играх российских военно-патриотических молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в оккупированных Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.
Ключевые выводы ISW за 3 мая:
- Украинские чиновники продолжают подчеркивать, что главной целью России на 2024 год остается захват Донецкой и Луганской областей, поскольку российские войска планируют наступательную операцию летом 2024 года.
- Первые поставки военной помощи США прибыли в Украину в начале этой недели, хотя, вероятно, понадобится еще несколько недель, прежде чем западное оружие и боеприпасы поступят в прифронтовые районы в полном объеме.
- Украинские чиновники отметили, что численность российских войск в Украине за последние месяцы существенно не увеличилась, но российская армия продолжает улучшать свои боевые качества в целом, несмотря на значительную деградацию, особенно среди элитных подразделений, которая наблюдается с начала войны.
- Украинские чиновники отметили, что российская армия, вероятно, сохранит нынешние темпы замены личного состава и не создаст значительное количество свободных кадров, необходимых для создания резервов стратегического уровня для более масштабных наступательных операций в 2024 году.
- Павлюк заявил, что ни российские, ни украинские войска не смогут достичь победы в Украине исключительно за счет войны на истощение - последовательная сквозная линия, на которой украинские чиновники и военные аналитики отмечали последние месяцы.
- Министр обороны России Сергей Шойгу дал достаточно откровенную оценку недавним успехам России в Украине и воздержался от радикальных заявлений об успехе российских военных усилий, возможно, пытаясь сдержать внутренние ожидания ближайших успехов России в Украине накануне российской наступательной операции летом 2024 года.
- Российский инсайдерский источник, обычно точно сообщал об изменениях в российском военном командовании, заявил 2 мая, что Министерство обороны (МО) России заменило нескольких российских командиров высокого уровня за последние месяцы.
- В НАТО заявили 2 мая, что они "глубоко озабочены" активизацией российских гибридных операций на территории стран-членов НАТО и что эти операции представляют угрозу безопасности Альянса.
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о намерении Соединенного Королевства оказывать долгосрочную поддержку Украине и заявил, что украинские войска могут наносить дальние удары по территории России посредством оружия, предоставленного Великобританией.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Купянска, Авдеевки и Донецка.
- Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов объявил, что российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" увеличивает производство всех вариантов управляемых планирующих бомб во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 мая.