В Украине растет популярность микрокредитов, но уменьшается задолженность

Давайте вместе проанализируем, как изменились потребительские привычки украинцев, которые пользуются услугами микрофинансовых организаций.

Справка. Микрокредиты — это денежные кредиты размером до одной минимальной заработной платы. Однако в некоторых случаях сумма кредита может быть больше — около 15-20 тыс. грн или даже больше.

Количество микрокредитных договоров ощутимо растет. В течение прошлого 2023 года украинцы заключили в целом более 8,2 млн микрокредитных договоров, общая сумма которых составила 40,6 млрд грн. Это немалое число, однако она все еще меньше предвоенных показателей.

Если взглянуть на данные «Опендатабот», можно проанализировать статистику количества открытых микрокредитных договоров за прошедшие четыре года:

2020 год — 11,9 млн договоров.

2021 год — 14,1 млн договоров.

2022 год — 5,3 млн договоров.

2023 год — 8,2 млн договоров.

Сейчас средняя сумма микрокредита в Украине составляет около 4900 грн, что на 7% больше, чем в 2021 году. Статистика по годам следующая: 4059 грн в 2020 году, 4597 грн в 2021 году, 4440 грн в 2022 году и 4926 грн в 2023 году.

Многие эксперты обращают внимание, что по сравнению с предвоенными годами задолженность украинцев по микрокредитам довольно ощутимо снизилась. В 2023 году она составила 9,3 млрд грн, в то время как в 2020 году составляла 13,9 млрд, а в 2021 году — 12,1 млрд. Впрочем, по сравнению с 2022 годом цифра все же выросла. Тогда задолженность составила 8,03 млрд грн, а сейчас постепенно растет.

В 2022 году украинцы значительно реже брали микрокредиты, чем раньше, и вместе с тем активнее оплачивали задолженность. Однако уже в следующем году взяли у МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабного вторжения.

Существует убеждение, что рост спроса на микрокредитование в стране свидетельствует о тяжелом экономическом положении и недостаточных доходах населения. Отчасти это так и есть:

Если значительная часть населения регулярно нуждается в небольших займах для покрытия повседневных расходов, это может свидетельствовать о низком уровне доходов и ухудшении финансового положения.

Высокий спрос на микрокредиты может указывать на рост долговой нагрузки домохозяйств, что также является негативным фактором для экономики.

С другой стороны, распространенность микрофинансовых услуг не всегда свидетельствует исключительно об ухудшении экономической ситуации. В условиях войны определенная часть граждан (в частности в прифронтовых регионах) могут не иметь доступа к услугам банковского кредитования, но имеют доступ к услугам МФО. Кроме того, услуги МФО иногда используют для финансирования малого бизнеса или стартапов, что, наоборот, может свидетельствовать о положительных сдвигах. Поэтому говорить, что микрокредитование — это однозначно плохо или однозначно хорошо, невозможно. Необходимо учитывать контекст и каждую отдельную ситуацию.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance