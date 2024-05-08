Украина недополучила 3 млрд долларов из-за "черного зерна" – The Economist

Война РФ против Украины побуждает фермеров "оптимизировать" налогообложение зерна, из-за чего около 40% урожая зерновых избегает его. За последние два года из-за махинаций Украина недополучила около 3 миллиардов долларов поступлений. Об этом пишет The Economist, сообщает Экономическая правда.

Заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Качка отмечает, что нарушение логистических цепей из-за российских обстрелов создали для фермеров условия для "оптимизации" налогов.

Уменьшение внутреннего рынка из-за выезда около 6,5 миллионов украинцев (15% довоенного населения) и мобилизации работников сельского хозяйства в армию также способствуют уклонению от уплаты налогов. По оценкам Тараса Качки, сейчас около 40% урожая зерновых избегает налогообложения.

Как происходят махинации с "черным зерном":

Мелкие сделки: Часть махинаций происходит напрямую - около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой.

Мины и неразорвавшиеся снаряды как повод: Поскольку загрязненные взрывчаткой земли невозможно обрабатывать, некоторые фермеры с безопасных полей могут не декларировать урожай прикрываясь этим предлогом.

Экспорт зерна: Фермеры могут фальсифицировать документы, чтобы выдать свое зерно за налогооблагаемое, или занижать доходы при продаже за границу. Вырученные средства хранят в иностранном банке. Иногда зерно продают за бесценок связанной или подставной компании (в Турции или Румынии). Средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от следующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом.

Посредники и фиктивные компании: Посредники помогают в таких схемах за процент от прибыли (около 2%). Создаются фирмы для удержания средств за рубежом, которые затем закрываются до наступления срока репатриации валюты.

Так, за последние два года через "черное зерно" из страны было выведено более 3 млрд долларов, а по другим оценкам, эта цифра может быть еще больше. За предыдущие восемь лет общая сумма, вероятно, составляла 4 млрд долларов.

Для борьбы с "черным зерном" БЭБ анализирует данные, чтобы выявить подозрительные поставки, и улучшает обмен информацией между следователями и таможней. Также правительство ослабляет валютный контроль, в частности, улучшая официальный курс обмена, чтобы уменьшить привлекательность вывода средств за границу.

Налоговые поступления уже начали расти, но до окончательной победы над "черным зерном" еще далеко.