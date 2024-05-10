Во оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы на нефтебазе (Обновлено)
Поздно вечером 10 мая во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы на нефтебазе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают местные паблики, пропагандистское российское издание "РИА Новости".
В телеграмм-каналах распространяют видео из, как утверждается, города Ровеньки, которое Россия оккупировала в 2014 году. Авторы видео утверждают, что удар пришелся по нефтебазе.
Обновлено в 23:17: Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил, что на нефтебазе возник пожар, повреждены также дома поблизости. По его данным, один человек погиб, еще шесть ранены.
Напомним, вечером 7 мая сообщали о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Луганске.