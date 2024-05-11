За неделю НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до 533 млн долларов

За неделю с 29 апреля по 3 мая Национальный банк Украины купил 150 тыс долл на межбанке, при этом продал 533,6 млн долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 29 апреля по 3 мая Нацбанк продал 508 млн долл, что на 24,35 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 240 тыс долл. Нацбанк вторую неделю подряд уменьшает продажу валюты.

Всего с начала года Нацбанк продал 8,5 млрд долл, тогда как купил 104.87 млн долл.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним

За неделю с 29 апреля по 3 мая Национальный банк Украины купил 240 тыс долл на межбанке, при этом продал 508 млн долл.