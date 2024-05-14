Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

О прибытии в Украину он сообщил в своем X (Twitter).

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии" , – написал госсекретарь США.

И возвратился к Киеву в те времена, чтобы демонстрировать наше безразличное содействие для Украины как они защищают их freedom против российской агрессии. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2024

Отметим, это первый визит высокопоставленного чиновника США в Украину после окончательного одобрения помощи более чем на 60 млрд долларов.