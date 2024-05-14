Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, прибыл в Киев с необъявленным визитом.
О прибытии в Украину он сообщил в своем X (Twitter).
"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии", – написал госсекретарь США.
Отметим, это первый визит высокопоставленного чиновника США в Украину после окончательного одобрения помощи более чем на 60 млрд долларов.